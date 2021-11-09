Uşak, Ankara ve Muğla’da şafak operasyonu: 17 gözaltı

Uşak, Ankara ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlayan organize suç grubunun yasadışı faaliyetlerinin tespit etti. Tespit üzerine 3 ilin emniyet müdürlüğü ekipleri örgütün sözde lider ve yönetici kadrosu ile çoğu cezaevinden çıktıktan sonra örgüte katılan veya örgütün bizzat içlerine aldığı üyelerini yakalamak için planlı operasyon hazırlığı yaptı.