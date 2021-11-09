Haberler Yaşam Haberleri Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.11.2021 15:15 Son Güncelleme: 9.11.2021 16:35

Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı

BERKAN ÇETİN
Uşak, Ankara ve Muğla’da şafak operasyonu: 17 gözaltı

Uşak, Ankara ve Muğla illerinde 27 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 203 polis, 47 ekip ve çevik kuvvet personeli katılımıyla düzenlenen operasyonda, kendilerine haksız ekonomik çıkar sağlayan 17 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

Uşak, Ankara ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlayan organize suç grubunun yasadışı faaliyetlerinin tespit etti. Tespit üzerine 3 ilin emniyet müdürlüğü ekipleri örgütün sözde lider ve yönetici kadrosu ile çoğu cezaevinden çıktıktan sonra örgüte katılan veya örgütün bizzat içlerine aldığı üyelerini yakalamak için planlı operasyon hazırlığı yaptı.

Şafak vakti ile harekete geçen 203 polis, 47 ekip ve çevik kuvvet personeli, 27 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı

Gözaltına alınan 17 organize suç örgütü üyesi şahsın adli işlemlerinin arıdan, "silahlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında baskı, cebir, şiddet ve tehdit oluşturmak suretiyle yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç, işyeri kurşunlama, çek senet tahsilatı, yangın çıkarma gibi suçları işleyerek haksız ekonomik kazanç sağlamak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, organize suç örgütünün bugüne kadar 28 adet eylem gerçekleştirdiği, bu eylemlerle ilgili yapılan adli soruşturmalarda 13 örgüt üyesi şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kapsamda örgüt üyelerinden; 16 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve mühimmatlar ele geçirildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA