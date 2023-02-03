Haberler Yaşam Haberleri Uşak Belediye Başkanı Çakın GÜNSEL’i test etti
Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:22 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:43

Uşak Belediye Başkanı Çakın GÜNSEL’i test etti

“Uşak Halıları Sergisi”ne katılmak üzere KKTC’ye gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet yerli otomobil GÜNSEL’i ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet, YDÜ  kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni de ziyaret gerçekleştirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uşak Belediye Başkanı Çakın GÜNSEL’i test etti

GÜNSEL Test Sürüş alanında, B9'la test sürüşü gerçekleştiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sonrasında GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün'den aracın özellikleri ve devam eden seri üretim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Başkan Mehmet Çakın, "GÜNSEL, performansı ve konforu açısından oldukça başarılıydı. GÜNSEL'i en kısa süre içinde yollarda görmek istiyoruz" dedi.

Bugün saat 16.00'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılışını yapacağı sergide 46 eserin yer alacağını ifade eden Başkan Çakın, "Uşak halılarımızı, sanatın ve bilimin iç içe olduğu Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtma fırsatı bulduğumuz için oldukça mutluyuz " diye konuştu.

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Uşak Belediye Başkanı Çakın GÜNSEL’i test etti
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