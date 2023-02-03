Uşak Belediye Başkanı Çakın GÜNSEL’i test etti

GÜNSEL Test Sürüş alanında, B9'la test sürüşü gerçekleştiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sonrasında GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün'den aracın özellikleri ve devam eden seri üretim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Başkan Mehmet Çakın, "GÜNSEL, performansı ve konforu açısından oldukça başarılıydı. GÜNSEL'i en kısa süre içinde yollarda görmek istiyoruz" dedi.

Bugün saat 16.00'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılışını yapacağı sergide 46 eserin yer alacağını ifade eden Başkan Çakın, "Uşak halılarımızı, sanatın ve bilimin iç içe olduğu Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtma fırsatı bulduğumuz için oldukça mutluyuz " diye konuştu.