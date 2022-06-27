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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:33 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:55

Uşak Polisi çökertti… 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiler…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uşak Polisi çökertti… 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiler…

Uşak Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 3 milyon liralık haksız kazanç elde eden 10 kişilik bir yasa dışı bahis çetesini operasyonla çökertti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 6 ilde eş zamanlı "Yasa Dışı Bahis" operasyonu düzenledi. Uşak, İstanbul, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Eskişehir illerinde çok sayıda adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatan ve organize bir şekilde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak toplamda 3 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 10 çete üyesi, Uçak Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

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Uşak Polisi çökertti… 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiler…
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