Haberler Yaşam Haberleri Uşak ve Manisa’da vakalar arttı
Giriş Tarihi: 7.2.2022 14:40 Son Güncelleme: 7.2.2022 15:07

Uşak ve Manisa’da vakalar arttı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uşak ve Manisa’da vakalar arttı

Uşak ve Manisa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış görüldü. Uşak Valisi Funda Kocabıyık artış ile ilgili yaptığı açıklamada, “Maske kullanımı konusunda daha hassas davranmalı hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmalıyız.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olarak sıralandı. Bu sıralama içerisinde yer alan Uşak'ta her 100 bin kişide görülen 403,05 vaka sayısı 391,41 aratarak 794,46'ya yükseldi. Uşak'ın komşusu olan Manisa'da ise 100 bin kişide 442,29 olan vaka sayısı 281,89 artarak 724,18 oldu.

Artışın görüldüğü Uşak ilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddesinde araç megafonuyla vatandaşları uyardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların kurallara riayet etmediği görüldü.

UŞAK VAKA YOĞUNLU ARTAN İLLER ARASINDA

Vaka sayılarındaki artış üzerine açıklama yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu illere göre haftalık vaka sayısı haritasında son bir haftada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasındayız." dedi.

MASKE VE HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kocabıyık açıklamasının devamında vatandaşlara hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi, "Bu mücadelemizde tedbirleri ihmal etmemeliyiz. Maske kullanımı konusunda daha hassas davranmalı hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmalıyız. Unutmayalım, hiçbir şey sağlığımızdan daha kıymetli değil."

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
Son dakika | Ölüm tehdidi alan Hasret öğretmene devlet sahip çıktı
Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı!
Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açıklaması: Rutin bir uygulama…
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
SON DAKİKA | SGK'dan dikkat çeken karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Hileli boşanma mercek altında! SGK ödenen parayı faiziyle geri istiyor
ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un başrol oyuncusu Cihan Ünal GÜNAYDIN’a konuştu! ‘Yalnız Kurt’un vatanseverliği kararlı mücadelesi çok etkileyici’
Cep Herkülü: Naim filminin yapımcısına mafya şoku! Ses kayıtları ortaya çıktı
Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak ve Manisa’da vakalar arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA