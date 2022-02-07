Uşak ve Manisa’da vakalar arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olarak sıralandı. Bu sıralama içerisinde yer alan Uşak'ta her 100 bin kişide görülen 403,05 vaka sayısı 391,41 aratarak 794,46'ya yükseldi. Uşak'ın komşusu olan Manisa'da ise 100 bin kişide 442,29 olan vaka sayısı 281,89 artarak 724,18 oldu.

Artışın görüldüğü Uşak ilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddesinde araç megafonuyla vatandaşları uyardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların kurallara riayet etmediği görüldü.

UŞAK VAKA YOĞUNLU ARTAN İLLER ARASINDA

Vaka sayılarındaki artış üzerine açıklama yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu illere göre haftalık vaka sayısı haritasında son bir haftada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasındayız." dedi.

MASKE VE HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kocabıyık açıklamasının devamında vatandaşlara hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi, "Bu mücadelemizde tedbirleri ihmal etmemeliyiz. Maske kullanımı konusunda daha hassas davranmalı hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmalıyız. Unutmayalım, hiçbir şey sağlığımızdan daha kıymetli değil."