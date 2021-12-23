Uşak Zabıta ekipleri, marketleri denetledi

"GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI"

Düzenlenen denetimlere yönelik açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, söz konusu denetimlerin vatandaşın sağlığı ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundurularak yapıldığının altını çizerek; "Belediye Zabıta Ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız için sahada. Birçok markette, birçok konuyu kapsayacak biçimde denetimler gerçekleştirdik. Bazı konularda eksikleri bulunan kimi işletmelere gerekli uyarı ya da yaptırımlar uygulandı" diye konuştu.