Uşaklı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

15 Haziran 2023 günü sabaha karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak'a yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca'da ilk müdahale yapıldıktan sonra GATA Askeri Hastanesine kaldırıldı. 8 gündür yaşama tutunmaya çalışan Kaya, dün sabah saatlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özcan Kaya'nın cenazesi memleketine getirildi. Şehit Özcan Kaya'yı getiren uçakta nişanlısı Emine Eker, annesi Şenay Kaya, babası Musa Menderes Kaya ve kuzeni Kadir Okyay da yer aldı.

Şehit Özcan Kaya'nın bugün ikindi namazına müteakip Öksüz Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.