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Giriş Tarihi: 17.2.2022 23:07

Uşak'ta 2 komşunun 'köpek' kavgası kanlı bitti!

DHA
Uşak’ta 2 komşunun ’köpek’ kavgası kanlı bitti!

Uşak'ta, bahçede beslenen köpekler nedeniyle iki komşu arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan Mehmet A., ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müstakil evinin bahçesinde 3 av köpeği besleyen Mehmet A. ile karşı komşusu Emrah Ç. (34) arasında köpekler nedeniyle tartışma çıktı. Mehmet A. bahçesinden, Emrah Ç.'nin bulunduğu evin camına taş attı.

Bunun üzerine öfkelenen Emrah Ç. ise evden aldığı av tüfeğiyle Mehmet A.'ya ateş açarak sol omzundan ve göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki komşu arasında daha önceden husumet olduğu belirtilirken, şüpheli Emrah Ç., olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Uşak'ta 2 komşunun 'köpek' kavgası kanlı bitti!
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