Uşak’ta 2 komşunun ’köpek’ kavgası kanlı bitti!

Bunun üzerine öfkelenen Emrah Ç. ise evden aldığı av tüfeğiyle Mehmet A.'ya ateş açarak sol omzundan ve göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.