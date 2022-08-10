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Giriş Tarihi: 10.8.2022 21:36

Uşak’ta 27 işçi hastanelik oldu

Uşak’ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA
Uşak’ta 27 işçi hastanelik oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde faaliyet gösteren bir hazır beton şirketindeki bazı çalışanlar mesai bitiminden sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinden hastaneye gitti. Bu çalışanların zehirlenme belirtisi olduğundan şirketin merkez ve ilçelerdeki çalışanları tedbir amaçlı hastanelere gitti. Yapılan kontrollerinde 27 işçinin zehirlendiği öğrenildi.

BÜTÜN İŞÇİLER AYNI YEMEĞİ YEDİ

İlk belirlemelere göre işçilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı ve firmanın da bir yemek şirketinden hizmet aldığı ve öğle yemeğinde bütün işçilerin aynı yemeği yediği öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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Uşak’ta 27 işçi hastanelik oldu
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