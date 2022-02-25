Uşak’ta cuma namazına gelmeyen imam evinde ölü bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak Köy Cami'sinde imamlık yapan 35 yaşındaki Hasan Balta, sabah namazı ve Cuma namazına katılmadı. Bunun üzerine evde tek yaşayan imamı merak eden cemaat, Balta'nın evine gitti.
Kapının defalarca çalınması üzerine açan olmayınca köy sakinleri Balta'nın durumundan şüphelendi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine evin olduğu bölgeye jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle ev içerisine giren köy sakinleri, imamın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.
Jandarma ekipleri cami imamı Hasan Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen 35 yaşındaki imamın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.