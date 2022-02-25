Uşak’ta cuma namazına gelmeyen imam evinde ölü bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak Köy Cami'sinde imamlık yapan 35 yaşındaki Hasan Balta, sabah namazı ve Cuma namazına katılmadı. Bunun üzerine evde tek yaşayan imamı merak eden cemaat, Balta'nın evine gitti.