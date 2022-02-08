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Giriş Tarihi: 8.2.2022 20:01 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:19

Uşak’ta eğitime 1 gün ara verildi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uşak’ta eğitime 1 gün ara verildi

Uşak’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildi.

Uşak genelinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışının ardından valilikten açıklama geldi. Uşak Valiliği yaptığı açıklamada; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezinde devam eden kurslar, destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca yapılan açıklamanın devamında, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Uşak’ta eğitime 1 gün ara verildi
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