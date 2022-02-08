Uşak’ta eğitime 1 gün ara verildi

Uşak genelinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışının ardından valilikten açıklama geldi. Uşak Valiliği yaptığı açıklamada; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezinde devam eden kurslar, destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca yapılan açıklamanın devamında, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.