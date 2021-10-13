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Giriş Tarihi: 13.10.2021 05:51

Uşak'ta feci kaza! Otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

AA
Uşak’ta feci kaza! Otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Eşme-Kula kara yolu Kemer Yolu Kavşağı yakınlarında, M.Ç. yönetimindeki otomobil, V.S. (36) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle V.S. yönetimindeki otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürülürken, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.Ç. ile otomobildeki E.D, H.Ö. ve E.B. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.D. (21) buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Uşak'ta feci kaza! Otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
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