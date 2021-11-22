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Giriş Tarihi: 22.11.2021 03:19

Uşak'ta feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Uşak’ta feci kaza! Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolu Beylerhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 LF 804 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Z.A. (44), tali yoldan çıkış yapan İ.G. (37) idaresindeki 26 RE 611 plakalı mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Alpay Atar (49) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Atar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Atar'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Uşak'ta feci kaza! Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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