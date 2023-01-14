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Giriş Tarihi: 14.1.2023 04:49

Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Uşak’ta bir geri dönüşüm fabrikasına gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden olurken ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı

İHA
Uşak’ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Edinilen bilgilere göre, gece 01.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 7.Kemertaş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Yangın çevresinde polis ekipleri güvenlik amaçlı tedbir alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştu. Ekiplerce yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın
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