Uşak’ta kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri edindiği bilgiler doğrultusunda bir şüphelinin adresinde kaçak alkol üreterek satış yaptığı bilgisini aldı. Adres tespitinin ardından ekipler harekete geçti.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 5 litre el yapımı şarap, 2 litre rakı, 5 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 10 şişe alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 25 adet etil alkol bidonu, 9 adet boş cam alkol şişesi ve 2 adet alkol yapımı için kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.