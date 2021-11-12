Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:21 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:37

Uşak’ta kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı

BERKAN ÇETİN
Uşak’ta kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı

Uşak’ta kaçak alkol üretimi ve satışı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde kaçak alkol imal ettiği düzenek ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri edindiği bilgiler doğrultusunda bir şüphelinin adresinde kaçak alkol üreterek satış yaptığı bilgisini aldı. Adres tespitinin ardından ekipler harekete geçti.

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 5 litre el yapımı şarap, 2 litre rakı, 5 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 10 şişe alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 25 adet etil alkol bidonu, 9 adet boş cam alkol şişesi ve 2 adet alkol yapımı için kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak’ta kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA