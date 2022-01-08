Uşak’ta korkunç kaza! Araç ikiye bölündü, sürücü yola savruldu: 1 ölü, 4 yaralı

YARALANAN 5 KİŞİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen ekipler, araçtan savrulan sürücü Şükrü Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve 3 yolcu ise yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Güleç'in cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.