Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta korkunç kaza! Araç ikiye bölündü, sürücü yola savruldu: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.1.2022 20:40 Son Güncelleme: 8.1.2022 20:43

Uşak'ta korkunç kaza! Araç ikiye bölündü, sürücü yola savruldu: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Uşak’ta korkunç kaza! Araç ikiye bölündü, sürücü yola savruldu: 1 ölü, 4 yaralı

Uşak’ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü. Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Ulubey-Uşak karayolu üzerinde Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Uşak'tan Ulubey'e doğru seyir halinde olan Şükrü Güleç (40) kontrolündeki otomobil, karşı istikametten gelen Nihat A. (51) kontrolündeki hafif ticari araçla çarpıştı.

SÜRÜCÜ İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN YOLA UÇTU

Kazada otomobil motor kısmından ikiye bölünürken araç sürücüsü ise araçtan savruldu. Hafif ticari araç ise yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

YARALANAN 5 KİŞİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen ekipler, araçtan savrulan sürücü Şükrü Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve 3 yolcu ise yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Güleç'in cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uşak'ta korkunç kaza! Araç ikiye bölündü, sürücü yola savruldu: 1 ölü, 4 yaralı
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