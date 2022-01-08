Uşak’ta korkunç kaza! Araç ikiye bölündü, sürücü yola savruldu: 1 ölü, 4 yaralı

SÜRÜCÜ İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN YOLA UÇTU
Kazada otomobil motor kısmından ikiye bölünürken araç sürücüsü ise araçtan savruldu. Hafif ticari araç ise yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
YARALANAN 5 KİŞİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olay yerine gelen ekipler, araçtan savrulan sürücü Şükrü Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve 3 yolcu ise yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Güleç'in cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.