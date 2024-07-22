Uşak’ta korkunç kaza: Karpuz yüklü kamyon direğe çarptı; sürücü hayatını kaybetti

İzmir-Uşak kara yolunda 43 yaşındaki Mustafa Koyun idaresindeki kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybederek köprülü kavşakta yön tabelasına çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü için kurtarma ekipleri büyük çaba sarf etti.

Kaza haberinin ardından olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ivedilikle yönlendirildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Koyun'un cansız bedeni, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı. Öte yandan, kamyonun çarptığı direkte meydana gelen büyük hasar dikkat çekerken, kazanın etkisiyle yola savrulan karpuzlar ise ekipler tarafından temizlendi. Kazanın nedenine dair soruşturma sürdürülürken yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.