Uşak’ta küresel iklim değişikliği paneli düzenlendi

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi tarafından, "Küresel İklim Değişikliği 'Güncel Sorunlar-Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi. Panel 2 oturum şeklinde yapılırken, iklim değişikliği, güncel sorunlar ve çözümleri ele alındı. Panel açılış konuşmasını gerçekleştiren Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni bin yılın ilk çeyreğinde gezegenin ve insanlığın, çok tehlikeli ve sonuçları itibariyle büyük yıkımlara sebep olabilecek bir felaketin eşiğine geldiğine deyindi. Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerinde yaşayan bütün canlı hayatını tehdit ettiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Öyle ki bu kez karşı karşıya olduğumuz felaket sadece bir ülkeyi, milleti ya da bölgeyi değil; dünya üzerinde yaşayan bütün canlı hayatı tehdit etmektedir. Bu tehdidin adı küresel iklim değişikliğidir" diye konuştu.
"DOĞAYA VERİLEN TAHRİBATIN, EVİMİZİ ATEŞE VERMEKTEN FARKI YOKTUR"
Sanayi Devrimi'nden bu yana bir süreç dâhilinde yaşanmakta olan ve geride bırakılan son birkaç on yılda şiddetini giderek artıran küresel iklim değişikliği, insanoğlunun doymak bilmez tüketim açlığı nedeniyle artık dünyanın doğal dinamiklerinin taşıyamayacağı boyutlara ulaştığına dikkat çeken Funda Kocabıyık, şöyle devam etti: " Tehdit doğru algılanmaz ve çözüme yönelik sürdürülebilir çevre politikaları bir an önce uygulamaya başlanmazsa çok yakın bir gelecekte şu an hayal bile edemeyeceğimiz sıkıntılar, acılar ve felaketlerle yüz yüze gelebiliriz. İnsanoğlu, üzerinde yaşadığı dünyanın bir parçasıdır. Doğa bize, kaynaklarını sınırsız olarak kullanabileceğimiz bir alan olarak verilmemiştir. Hassas dengesi içinde önemli bir yer doldurduğumuz dünya, insanoğlunun biricik evi olmaya devam edecektir. Bu açıdan bakıldığında gezegenimizde kendi ellerimizle yarattığımız tahribatın kendi ellerimizle evimizi ateşe vermekten hiçbir farkı yoktur.
"KÜRESEL İKLİM TOPYEKUN VAROLUŞ MÜCADELEMİZDİR"
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, insanlığın topyekûn varoluş mücadelesidir. Bu nedenle, belki de insanlık tarihinde ilk defa kendi ellerimizle yarattığımız ortak bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu düşman da ne yazık ki insanoğlunun kendi sorumsuzluğu ve savurganlığıdır. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele yine küresel ölçekte bir farkındalığı, sorumluluğu ve planlamayı gerektirmektedir. Artık sadece kendi evimizin önünden değil, bütün sokağın, mahallenin hatta şehrin temizliğinden sorumluyuz. Her birey bu mücadelenin sorumluluğunu yüklenmek ve çözümün bir parçası olmak adına evrensel ölçekte bir mesuliyet taşımaktadır."
"DOĞMIZI FABRİKA AYARLARINA ÇEVİRMEYE HAZIRIZ"
Kocabıyık, "Yakın bir tarihte büyük çapta orman yangınları, sel felaketleri ve kuraklık olarak kendini ülkemizde de iyiden iyiye hissettirmekte olan küresel iklim değişikliğinin, gerekli tedbirler bir an önce alınmadığı takdirde boyutları giderek büyüyecek ve bu yıkıcı felaket geri dönüşü olmayan bir seviyeye ulaşacaktır. Bu sürecin bütün dünya adına tekrar olması gereken doğal akışına döndürülebilmesi için siz değerli bilim insanlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Yapacağınız çalışmalar ışığında bizlere önereceğiniz çözümler çerçevesinde bizler de doğal dengeyi tahrip eden yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmeye ve yaşamımızı, varlığımızı borçlu olduğumuz biricik doğamızı, deyim yerindeyse, fabrika ayarlarına tekrar çevirmeye hazırız. Her bir birey, çevreyi koruma ve temiz tutma hassasiyeti başta olmak üzere doğal kaynaklarımızı hem ülkemiz hem de dünyamızın geleceği adına dikkatli kullanma gayretinde olmalıdır. Bu vazife, insanlık onurumuzun gereği olarak yine insanlığa karşı en büyük görevimizdir. Bu dengeyi mademki biz bozduk, düzeltmek de bizim ellerimizdedir" dedi.