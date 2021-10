Uşak’ta küresel iklim değişikliği paneli düzenlendi

"DOĞAYA VERİLEN TAHRİBATIN, EVİMİZİ ATEŞE VERMEKTEN FARKI YOKTUR"

Sanayi Devrimi'nden bu yana bir süreç dâhilinde yaşanmakta olan ve geride bırakılan son birkaç on yılda şiddetini giderek artıran küresel iklim değişikliği, insanoğlunun doymak bilmez tüketim açlığı nedeniyle artık dünyanın doğal dinamiklerinin taşıyamayacağı boyutlara ulaştığına dikkat çeken Funda Kocabıyık, şöyle devam etti: " Tehdit doğru algılanmaz ve çözüme yönelik sürdürülebilir çevre politikaları bir an önce uygulamaya başlanmazsa çok yakın bir gelecekte şu an hayal bile edemeyeceğimiz sıkıntılar, acılar ve felaketlerle yüz yüze gelebiliriz. İnsanoğlu, üzerinde yaşadığı dünyanın bir parçasıdır. Doğa bize, kaynaklarını sınırsız olarak kullanabileceğimiz bir alan olarak verilmemiştir. Hassas dengesi içinde önemli bir yer doldurduğumuz dünya, insanoğlunun biricik evi olmaya devam edecektir. Bu açıdan bakıldığında gezegenimizde kendi ellerimizle yarattığımız tahribatın kendi ellerimizle evimizi ateşe vermekten hiçbir farkı yoktur.