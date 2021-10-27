Uşak’ta küresel iklim değişikliği paneli düzenlendi

"DOĞMIZI FABRİKA AYARLARINA ÇEVİRMEYE HAZIRIZ"

Kocabıyık, "Yakın bir tarihte büyük çapta orman yangınları, sel felaketleri ve kuraklık olarak kendini ülkemizde de iyiden iyiye hissettirmekte olan küresel iklim değişikliğinin, gerekli tedbirler bir an önce alınmadığı takdirde boyutları giderek büyüyecek ve bu yıkıcı felaket geri dönüşü olmayan bir seviyeye ulaşacaktır. Bu sürecin bütün dünya adına tekrar olması gereken doğal akışına döndürülebilmesi için siz değerli bilim insanlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Yapacağınız çalışmalar ışığında bizlere önereceğiniz çözümler çerçevesinde bizler de doğal dengeyi tahrip eden yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmeye ve yaşamımızı, varlığımızı borçlu olduğumuz biricik doğamızı, deyim yerindeyse, fabrika ayarlarına tekrar çevirmeye hazırız. Her bir birey, çevreyi koruma ve temiz tutma hassasiyeti başta olmak üzere doğal kaynaklarımızı hem ülkemiz hem de dünyamızın geleceği adına dikkatli kullanma gayretinde olmalıdır. Bu vazife, insanlık onurumuzun gereği olarak yine insanlığa karşı en büyük görevimizdir. Bu dengeyi mademki biz bozduk, düzeltmek de bizim ellerimizdedir" dedi.