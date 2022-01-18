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Giriş Tarihi: 18.1.2022 11:23

Uşak'ta okullar tatil edildi!

DHA
Uşak’ta okullar tatil edildi!

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün, 1 günlüğüne ara verildi. İşte detaylar...

Uşak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Uşak'ta okullar tatil edildi!
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