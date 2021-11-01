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Giriş Tarihi: 1.11.2021 06:02

Uşak’ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

BERKAN ÇETİN
Uşak’ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak’ta yolun karşına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Yayanın durumu ağır olduğu öğrenildi

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza, saat 20:00 sıralarında Halil Kaya Gedik Bulvarı üzeri Sivaslı ilçesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. 'ya seyir halindeki H.Ş. kontrolünde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.A. yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan H.A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan sürücü H.Ş. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili incelem başlatıldı.
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Uşak’ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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