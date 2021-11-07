Uşak’ta satranç turnuvasında hamleler konuştu

Uşak Belediyesi tarafından Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde satranç turnuvası düzenlendi. Üç gün süren turnuvaya farklı kategorilerde toplam 107 sporcu katıldı. Hamlelerin konuştuğu turnuvada gençler ve çocuklar hakemler eşliğinde kıyasıysa mücadele etti. Belediye temsilcilerinin de yakından izlediği Cumhuriyet Satranç Turnuvası, final etabının ardından verilen ödül töreni ile son buldu. Farklı kategorilerde başarı elde eden sporculara ödüllerini Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Başkan Çakın, sportif faaliyetlerle dolu bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek daima sporun ve sporcunun yanında olacağını belirtti