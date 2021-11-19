Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp depo bölümüne sıçrayan yangına Uşak OSB, Deri Karma OSB, Uşak Belediyesi, Gediz Belediyesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı çok sayıda ekip müdahale edildi.

Olay yerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yürütülen çalışmalar ve yangının durumuyla ilgili bilgi aldı. Çakın, daha sonra da işletme sahipleriyle de görüştü.