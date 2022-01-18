Uşak’ta ve Denizli’de kar tatili

Ocak ayının gelmesi ile kış yüzünü göstermeye başladı. İllerden gelen kar tatili açıklaması arasına Uşak ve Denizli ili de eklendi. Uşak ili genel olarak tatil edilirken Denizli ilinde, Çameli, Çivril, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde de kar tatili duyurusu yapıldı.

Valiliklerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hava şartları nedeniyle ve meteorolojik verilere göre 18 Ocak 2022 Salı günü Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 18 Ocak Salı bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır."