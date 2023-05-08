Haberler Yaşam Haberleri Uşak'taki vahşette flaş gelişme! Bebeğini 6. kattan atarak öldüren cani anne tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 18:05

Uşak'taki vahşette flaş gelişme! Bebeğini 6. kattan atarak öldüren cani anne tutuklandı

Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldüren kadın tutuklandı.

AA
Uşak’taki vahşette flaş gelişme! Bebeğini 6. kattan atarak öldüren cani anne tutuklandı

Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.

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Uşak'taki vahşette flaş gelişme! Bebeğini 6. kattan atarak öldüren cani anne tutuklandı
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