Üsküdar Belediyesi Adıyaman’da ’oba’ kurdu

Asrın en büyük iki depremi sonrası tüm Türkiye deprem bölgesindeki sarmak için büyük gayret gösteriyor. İstanbul'un AK Partili belediyeleri de deprem sonrası koordinasyonu verilen bölgelerde ihya ve temizlik, yardım ve giyim destek, Ramazan etkinliklerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerini de aksatmıyor.