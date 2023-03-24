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Giriş Tarihi: 24.3.2023 16:08

Üsküdar Belediyesi Adıyaman'da 'oba' kurdu

Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen asrın en büyük depreminde etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman'da, Üsküdar Belediyesi tarafından sınava hazırlanan gençler için Üsküdar Obası kuruldu.

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Üsküdar Belediyesi Adıyaman’da ’oba’ kurdu

Asrın en büyük iki depremi sonrası tüm Türkiye deprem bölgesindeki sarmak için büyük gayret gösteriyor. İstanbul'un AK Partili belediyeleri de deprem sonrası koordinasyonu verilen bölgelerde ihya ve temizlik, yardım ve giyim destek, Ramazan etkinliklerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerini de aksatmıyor.

Depremin etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da sınavlara hazırlanan öğrenciler için oba kuruldu.

Adıyaman'daki çalışmalarını sürdüren Üsküdar Belediyesi de bölgede öğrencilerin yardımcısı olacak Üsküdar Obası'nın kurulmaya başlandığını duyurdu.

Bölgede incelemelerde bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk etapta üniversite sınavına hazırlanan gençler bir kamp gibi kullanacak.

Hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak. Üsküdar Obası, Adıyaman'ımıza hayırlı olsun. Acımız büyük ama yaraları hep birlikte saracağız."

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Üsküdar Belediyesi Adıyaman'da 'oba' kurdu
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