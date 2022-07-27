Üsküdar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Üsküdar İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın Mı?

Üsküdar Marmaray Durağı nerede sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Birçok kişinin ulaşım için kullandığı Üsküdar Marmaray Durağı farklı şekillerde ulaşılabilecek bir konumdadır. Marmaray Üsküdar istasyonuna nasıl gidilir sorusuna bu bakımdan farklı açılardan yanıt vermek gerekir. Yol tarifi ile Marmaray Üsküdar İstasyonu'na nasıl gidilir, çıkışları iskeleye yakın mı sorularını sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Üsküdar Marmaray Hangi Durak?

Marmaray İstanbul'un en fazla kullanılan toplu taşıma sistemleri arasında yer alıyor. Tren, vapur, otobüs, minibüs gibi farklı ulaşım araçlarına yakın yerlerde duraklarının bulunması da Marmaray'ın en önemli avantajları arasında bulunuyor. İstanbul gibi metropoliten bir şehirde ulaşım son derece zordur. Bu bakımdan iyi standartlarda bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi açısından Marmaray oldukça hızlı ve pratik bir ulaşım şeklidir. Marmaray Üsküdar İstasyonu Mimar Sinan bölgesinde bulunuyor. Yani kişiler Üsküdar'da ki Marmaray'ı kullanabilmek için Mimar Sinan'da bulunan istasyona gitmek durumundadır. Marmaray Üsküdar İstasyonu'na en yakın mesafeler şu şekildedir:

Hasbahçe Sokak: 482 metre

Serhaseki Sokak: 524 metre

Şemsi Paşa Bostan Sokak: 447 metre

Boğaz Trafik Sinyalizasyon Kulesi: 383 metre

Şemsi Paşa Bostanı Çıkmazı: 407 metre

Üsküdar Evlendirme Dairesi: 352 metre

İski: 365 metre

Harem Salacak Yolu: 345 metre

Türbe Yatır Eseri: 390 metre

Tarihi Kale Yapısı: 314 metre

Çeşme-i Cedit Sokak: 377 sokak

Rumi Mehmetpaşa Cami: 334 metre

Şemsi Paşa Caddesi: 317

Eşref Saat Sokak: 402 metre

İETT Balaban Durağı: 283 metre

Şemsipaşa Cami: 275 metre

Şemsipaşa Halk Kütüphanesi: 275 metre

Üsküdar Marmaray Sahile Yakın mı?

Üsküdar Marmaray sahile 4 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Sahil yakınlarında bulunan Üsküdar 3 durağı 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. Şemsipaşa Askeri Sos/ Üsküdar yönü ise 7 dakikada yürünebiliyor.

Yol Tarifi ile Marmaray Üsküdar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın mı?

Marmaray Üsküdar istasyonuna gidebilmek için farklı ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz. Her ulaşım aracının mesafesi farklılık gösteriyor. Kullanabileceğiniz ulaşım araçları arasında şunlar yer alıyor: