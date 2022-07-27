Üsküdar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Üsküdar İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın Mı?

Üsküdar Marmaray Durağı nerede sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Birçok kişinin ulaşım için kullandığı Üsküdar Marmaray Durağı farklı şekillerde ulaşılabilecek bir konumdadır. Marmaray Üsküdar istasyonuna nasıl gidilir sorusuna bu bakımdan farklı açılardan yanıt vermek gerekir. Yol tarifi ile Marmaray Üsküdar İstasyonu'na nasıl gidilir, çıkışları iskeleye yakın mı sorularını sizler için yazımızın devamında paylaştık.
Marmaray İstanbul'un en fazla kullanılan toplu taşıma sistemleri arasında yer alıyor. Tren, vapur, otobüs, minibüs gibi farklı ulaşım araçlarına yakın yerlerde duraklarının bulunması da Marmaray'ın en önemli avantajları arasında bulunuyor. İstanbul gibi metropoliten bir şehirde ulaşım son derece zordur. Bu bakımdan iyi standartlarda bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi açısından Marmaray oldukça hızlı ve pratik bir ulaşım şeklidir. Marmaray Üsküdar İstasyonu Mimar Sinan bölgesinde bulunuyor. Yani kişiler Üsküdar'da ki Marmaray'ı kullanabilmek için Mimar Sinan'da bulunan istasyona gitmek durumundadır. Marmaray Üsküdar İstasyonu'na en yakın mesafeler şu şekildedir:
Üsküdar Marmaray sahile 4 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Sahil yakınlarında bulunan Üsküdar 3 durağı 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. Şemsipaşa Askeri Sos/ Üsküdar yönü ise 7 dakikada yürünebiliyor.
Marmaray Üsküdar istasyonuna gidebilmek için farklı ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz. Her ulaşım aracının mesafesi farklılık gösteriyor. Kullanabileceğiniz ulaşım araçları arasında şunlar yer alıyor: