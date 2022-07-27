Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Üsküdar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:37 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:37

Üsküdar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Üsküdar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın Mı?

Üsküdar Marmaray Durağı nerede sorusu İstanbul’da yaşayan kişilerin bilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Marmaray son derece aktif olarak çalışan bir toplu taşıma aracıdır. En aktif durakları arasında Üsküdar Marmaray durağı da yer alıyor. Bu bakımdan Marmaray Üsküdar istasyonuna nasıl gidilir sorusu da durağı kullanmak isteyen kişilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Yol tarifi ile Marmaray Üsküdar İstasyonu’na nasıl gidilir, çıkışları iskeleye yakın mı sorularını sizler için araştırdık.

Üsküdar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Üsküdar İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın Mı?

Üsküdar Marmaray Durağı nerede sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Birçok kişinin ulaşım için kullandığı Üsküdar Marmaray Durağı farklı şekillerde ulaşılabilecek bir konumdadır. Marmaray Üsküdar istasyonuna nasıl gidilir sorusuna bu bakımdan farklı açılardan yanıt vermek gerekir. Yol tarifi ile Marmaray Üsküdar İstasyonu'na nasıl gidilir, çıkışları iskeleye yakın mı sorularını sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Üsküdar Marmaray Hangi Durak?

Marmaray İstanbul'un en fazla kullanılan toplu taşıma sistemleri arasında yer alıyor. Tren, vapur, otobüs, minibüs gibi farklı ulaşım araçlarına yakın yerlerde duraklarının bulunması da Marmaray'ın en önemli avantajları arasında bulunuyor. İstanbul gibi metropoliten bir şehirde ulaşım son derece zordur. Bu bakımdan iyi standartlarda bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi açısından Marmaray oldukça hızlı ve pratik bir ulaşım şeklidir. Marmaray Üsküdar İstasyonu Mimar Sinan bölgesinde bulunuyor. Yani kişiler Üsküdar'da ki Marmaray'ı kullanabilmek için Mimar Sinan'da bulunan istasyona gitmek durumundadır. Marmaray Üsküdar İstasyonu'na en yakın mesafeler şu şekildedir:

  • Hasbahçe Sokak: 482 metre
  • Serhaseki Sokak: 524 metre
  • Şemsi Paşa Bostan Sokak: 447 metre
  • Boğaz Trafik Sinyalizasyon Kulesi: 383 metre
  • Şemsi Paşa Bostanı Çıkmazı: 407 metre
  • Üsküdar Evlendirme Dairesi: 352 metre
  • İski: 365 metre
  • Harem Salacak Yolu: 345 metre
  • Türbe Yatır Eseri: 390 metre
  • Tarihi Kale Yapısı: 314 metre
  • Çeşme-i Cedit Sokak: 377 sokak
  • Rumi Mehmetpaşa Cami: 334 metre
  • Şemsi Paşa Caddesi: 317
  • Eşref Saat Sokak: 402 metre
  • İETT Balaban Durağı: 283 metre
  • Şemsipaşa Cami: 275 metre
  • Şemsipaşa Halk Kütüphanesi: 275 metre

Üsküdar Marmaray Sahile Yakın mı?

Üsküdar Marmaray sahile 4 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Sahil yakınlarında bulunan Üsküdar 3 durağı 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. Şemsipaşa Askeri Sos/ Üsküdar yönü ise 7 dakikada yürünebiliyor.

Yol Tarifi ile Marmaray Üsküdar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın mı?

Marmaray Üsküdar istasyonuna gidebilmek için farklı ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz. Her ulaşım aracının mesafesi farklılık gösteriyor. Kullanabileceğiniz ulaşım araçları arasında şunlar yer alıyor:

  • Otobüs: 11T, 11ÜS, 12, 320A kullanılabilir.
  • Tren: Marmaray (Ataköy Pendik) Marmaray (Halkalı Gebze)
  • Metro: M4 ve M5 kullanılabilir.
  • Minibüs/ Dolmuş: Minibüs olarak C-116 kullanabilirsiniz.
  • Vapur: Üsküdar Beşiktaş kullanılabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır, adayların kaç tane tercih hakkı var?
YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM AİS tercih ekranı! YKS tercihi nasıl yapılır, üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
Sigara zammı ile JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?27 Temmuz bugün sigaraya zam geldi mi?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS üniversite taban-tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? İşte piyasaların faiz kararı beklentisi
SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar gelir? 2022 araçlarda ÖTV indirimi ve düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
SON DAKİKA: Sahibinden.com internet sitesine büyük şok! Harekete geçildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Üsküdar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları İskeleye Yakın Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA