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Giriş Tarihi: 11.1.2022 13:44 Son Güncelleme: 11.1.2022 13:46

Üsküdar Rıfaî Asitanesi yeniden yapılıyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar Rıfaî Asitanesi yeniden yapılıyor!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ahmediye Mahallesi’ndeki Üsküdar Rıfaî Asitanesi’nin yeniden yapıldığını sosyal medyadan duyurdu. Türkmen tamamen harap olan asitane için “Kurul onaylı, aslına uygun proje ile yeniden yapıyoruz” dedi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Rıfaî Asitanesi'nin (bir tarikatın veya tarikat kolunun merkezi durumunda olan büyük tekkelere verilen isimlerden biri) rekonstrüksiyonunun yapılmaya başladığını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan duyurdu. Yeniden yapımına başlanan Rıfaî Asitanesi'nde çok amaçlı iki salon, kütüphane, sağlık odası ve odalardan oluşacak. Ayrıca asitanenin türbe (5 sanduka) ve taşlıktan oluşan bölümü de restorasyonla ihya ediliyor.

"HARAP OLMUŞTU! ASLINA UYGUN PROJE İLE YENİDEN YAPIYORUZ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Rıfaî Asitanesi ile ilgili sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Üsküdar Rıfaî Asitanesi hakkında kısaca bilgi vermek isterim. 1732'den 1924'e hizmet vermiş. Sonrasında büyük ölçüde tahrib olmuş, 1942'de yanmış, 1975'de de bahçesindeki ağacın üzerine düşmesiyle tamamen harap olmuş. Kurul onaylı, aslına uygun proje ile yeniden yapıyoruz."

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Üsküdar Rıfaî Asitanesi yeniden yapılıyor!
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