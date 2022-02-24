Üsküdar vapur faciası şehitleri dualarla anılacak

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı; aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli'de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru'nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER YÂD ECİLECEK

Büyük felaketin 64. yıldönümünde faciada hayatını kaybedenleri büyük bir hüzünle yâd etmek adına Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde saat 10.00'da başlayacak. Çelenk sunumu ile başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45'de de Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif de okunacak.





BAŞKAN SEZER RAHMET DİLEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: "1 Mart tarihi kalplerimizde burukluk oluşturan, hepimizi üzüntüye boğan bir gündür. Bundan 64 yıl önce yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim" dedi.