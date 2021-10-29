Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da 25 kişilik Cumhuriyet kutlaması
Giriş Tarihi: 29.10.2021 22:49

Üsküdar’da 25 kişilik Cumhuriyet kutlaması

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Üsküdar’da 25 kişilik Cumhuriyet kutlaması

Cumhuriyetin 98'inci yılını Harem Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlayan Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman sahne aldı. Üsküdarlı vatandaşlar soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi. Harem meydanında konser için yaklaşık 25 bin kişi toplandı.

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyetin 98'inci yılına özel, Harem Meydanında konser etkinliği düzenledi. Konserde ünlü sanatçılar İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman sahne alarak şarkılarını Üsküdarlı vatandaşlar için seslendirdi. Konsere katılım sağlayan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

Vatandaşlar havanın soğukluğuna aldırış etmeden konsere yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sahneye çıkarak sanatçıları tebrik edip hediyelerini takdim etti. Mikrofonu eline alan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konsere katılan ve eğlendiğini belirten Üsküdarlılar düşüncelerini, "Gerçekten çok güzeldi. Pandemiden sonra arkadaşlarımızla birlikte çok iyi geldi, eğlendik. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendik. Ortam çok güzeldi, sıcaktı" sözleriyle dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar’da 25 kişilik Cumhuriyet kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA