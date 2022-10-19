Üsküdar’da akıl almaz kaza... "Binanın sallandığını hissettim"

Kaza, Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Çiçeğim Sokak üzerinde 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Edis'in kullandığı kamyon, Çiçeğim Sokak'taki dik yokuştan indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı.
Önce park halindeki taksiye çarpan daha sonra, 4 katlı binanın giriş katındaki balkona çarptı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede önlem alırken kamyonun arka tarafının havada kaldığı görüldü. Kamyon uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aynı yerde daha önce de kaza olduğu belirtildi.
"DAHA ÖNCE DE KAZA OLDU"
Kazayla ilgili konuşan kamyonun çarptığı binada oturan Muhammet Topal, "Evde uyuyordum, evin sallandığını hissettim. Yukarıdan gelen kamyon eve vurmuş. Daha önce de 3-4 kere burada kaza oldu. Sürekli binaya vuruyorlar" dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.