Üsküdar’da akıl almaz kaza... "Binanın sallandığını hissettim"

"DAHA ÖNCE DE KAZA OLDU"

Kazayla ilgili konuşan kamyonun çarptığı binada oturan Muhammet Topal, "Evde uyuyordum, evin sallandığını hissettim. Yukarıdan gelen kamyon eve vurmuş. Daha önce de 3-4 kere burada kaza oldu. Sürekli binaya vuruyorlar" dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.