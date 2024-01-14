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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:18

Üsküdar'da alkollü sürücü motosiklete çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Üsküdar'da, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosikletli hayatını kaybetti. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

DHA
Üsküdar’da alkollü sürücü motosiklete çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı cip, aynı yönde seyir halindeki 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde tedbir alarak iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedenini kaldırdı. Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otoyol trafiği, motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Üsküdar'da alkollü sürücü motosiklete çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti
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