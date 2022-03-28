Üsküdar’da araç bahçeye uçtu!

İnanılmaz olay saat 15.30 sıralarında Üsküdar Fıstıkağacı Mahallesi Güner Sokakta meydana geldi. Mehmet Aydın, kızı Sibel Terzi ile park halindeki otomobillerine bindi. Mehmet Aydın yönetimindeki otomobil yokuşta kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, 10 metre yükseklikten bina bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Aydın yara almadan kurtulurken yanında bulunan kızı yaralı şekilde araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Sürücü Mehmet Aydın, "Ben normal kalkışımı yaptım. Bir anda ben de anlayamadım. Kızım vardı yanımda. Şu anda çok şükür iyiyim ama ufak tefek şeyler var." dedi.