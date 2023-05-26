Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırı yapılan çayevine Sezai Karakoç sözüyle tepki
Giriş Tarihi: 26.5.2023 08:27 Son Güncelleme: 26.5.2023 10:35

Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırı yapılan çayevine Sezai Karakoç sözüyle tepki

Üsküdar Kuzguncuk’ta çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunarak, “Buradan kalkın” diyen çayevi sahibi Murat Ardahan'lı olay sonrasında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Gece bir kadın, çayevinin duvarına, “Bizi yok sayacaksınız biz daha çok var olacağız” yazdı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırı yapılan çayevine Sezai Karakoç sözüyle tepki

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çayevinin sahibi Murat Arhadanlı tarafından burada çay içen çarşaflı kadınlara, "Buradan kalkın hadi" denilerek sözlü saldırıda bulunuldu. Kadınlar bu duruma tepki gösterirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya vatandaşlar büyük tepki gösterirken Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çayevi sahibi Murat Ardahanlı'yı gözaltına aldı. "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek ve tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınan işletme sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Üsküdar Belediyesi de çayevinin çalışma izinlerini iptal etti.

SEZAİ KARAKOÇ'LU TEPKİ

Gece saatlerinde ise bir kadın, sözlü saldırının yaşandığı çayevinin duvarına Sezai Karakoç'un sözünü yazarak tepki gösterdi. Duvara, "Bizi yok sayacaksınız biz daha çok var olacağız" yazan bir kadın yaşananlara tepki gösterdi. O anlar yine cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırı yapılan çayevine Sezai Karakoç sözüyle tepki
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