Üsküdar’da ’çöp’ cinayetinde yeni gelişme: Komşusunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü!

Kan donduran olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu Erol K. arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu Erol K. tarafından girdiği restoranda bıçaklandı. Ol ay yer ine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Erol K. 13 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.