Üsküdar’da denize atlayan kadın suda kayboldu! Ekipler arama çalışması başlattı

İstanbul Üsküdar'da bilinmeyen bir sebeple denize atlayan 26 yaşındaki Gurbet K., suda gözden kayboldu. Kadını kurtarmak için başka bir kadının daha denize atladığı ama Gurbet K.'ya yetişemediği öğrenildi. Olay, saat 22.30 sıralarında Üsküdar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K.(26) bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Gurbet K.'nın denize atladığını gören bir kadın da onu kurtarmak için denize atladı ancak genç kadına yetişemedi.

DENİZDE KAYBOLDU

Bir süre sonra Gurbet K. gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizde kaybolan Gurbet K.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerin Gurbet K.'yi arama çalışması sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Yunus Emre Çiftçi, "Akşam işten dönüşte genç bir kadın aniden denize atladı. Aramalar hala devam ediyor. Biz de yetişemedik. Kadın atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi.