Üsküdar’da devasa çınar ağacı ana caddeye devrildi

Üsküdar Çengelköy'de devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sonucunda ana caddeye devrildi. Olay Üsküdar Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sebebiyle caddeye ve cadde üzerindeki iki katlı binanın üzerine gürültüyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Normalde Pazar günleri oldukça kalabalık olan bölgenin bayram tatili sebebiyle tenha olması olası bir faciayı önledi. Polis tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri önlem aldı. Görevliler, olay yerine getirilen bir vinçe çıkarak devrilen ağacın dallarını kesti. Çınar ağacını kaldırma çalışmaları sürüyor.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan Mehmet Karaca, "Ağacımız en azından 150 senelik vardı. Devamlı araçlar çarpıyordu. Allah'tan o sırada kimse geçmiyordu. Birden bire sesler geldi ve devrildi. Burada bu tür ağaçlardan çok var. Bunlar yaşlı ağaçlar önlem alınması lazım. Ses duyunca baktığımda devrildiğini gördüm. Daha önce çınar altında da olmuştu. Orada bir kişi ölmüştü" dedi. Furkan Bozkurt, "Dışarı çıkmıştım ses geldi. Saniyeler sonra evlerin üzerine ağaç devrildi. Camlar kırıldı. Arkadaşlarımızla kafe ve ağacın altını kontrol ettik Allah'tan kimse yoktu. İlk biz deprem oldu zannettik. Biz çok korktuk "diye konuştu. Basir Hoşer, "Ben bildim bileli burada ağaç var. Kafenin tentesi ve binanın camları kırıldı. İyi ki kimsenin üzerine devrilmedi" dedi.