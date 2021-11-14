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Giriş Tarihi: 14.11.2021 22:26

Üsküdar’da eski eşine kurşun yağdırdı! Şüpheli adam tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN

Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran Muharrem Gürdeğin, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, Hakimlikçe ‘Nitelikli kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşinin şüpheli adam hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıkarken şüpheli Gürdeğin’e cezaevinde öfke kontrol programı uygulanacağı öğrenildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bağlı Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde, Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında, minibüsten indikleri sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın hararetlenmesi sonucu Muharrem Gürdeğin, yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz Gürdeğin'e 3 el ateş açtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Muharrem Gürdeğin ise emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Adliyeye getirilen şüpheli Muharrem Gürdeğin, savcılık işlemlerinden sonra 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunun ardından ise şüpheli adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖFKE KONTROL PROGRAMI UYGULANACAK

Eski eşi Fikrinaz Gürdeğin'in kendisi hakkında koruma kararı aldırdığı öğrenilen şüpheli Muharrem Gürdeğin'in koruma kararı biter bitmez eşini silahla yaraladığı ortaya çıktı. Bu eyleminden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Gürdeğin'e cezaevinde öfke kontrol programı uygulanacağı öğrenilirdi.

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Üsküdar’da eski eşine kurşun yağdırdı! Şüpheli adam tutuklandı
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