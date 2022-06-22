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Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:39

Üsküdar'da facia! Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

İHA
Üsküdar’da facia! Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

Üsküdar’da trafikte kalmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine Şile Otoyolunun ortasında indiriyor. Trafiğin ortasında minibüse binmeye çalışan 65 yaşındaki Fatma Aksu, şoför almayınca tekrar durağa yöneldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybederken, korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşıya gitmek üzere evinden çıkan Fatma Aksu, Üsküdar'da Millet Bahçesi durağına geldi. Bir süre minibüs bekleyen 65 yaşındaki yaşlı kadın yan yolda yaşanan trafik nedeniyle durağa uğramayan minibüse binmek üzere yan yoldan ana yolun ortasına geçerek minibüse binmeye çalıştı ama minibüs şoförü yaşlı kadını almadı.



Tekrar yan yoldaki durağa yönelen yaşlı kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada bu kez güzergahında ilerleyen başka bir minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korku dolu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



"İBB'YE ÇOK KEZ UYARIDA ŞİKAYETTE BULUNDUM AMA HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞ OLMADI"
Kazada hayatını kaybeden Fatma Aksu'nun oğlu Niyazi Aksu, "Ayın 17'sinde annem burada minibüs beklerken minibüslerin trafikten kaçmak için ortadaki şeridi kullanmalarından dolayı annem karşıdan geçen minibüse binmek için karşıya geçiyor. Minibüs annemi almıyor geri dönerken de başka bir minibüsün çarpması sebebiyle hayatını kaybediyor.



Ben bu konu hakkında daha önceden İBB'ye çok kez uyarıda şikayette bulundum ama hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Hala aynı kural ihlalleri devam ediyor. Benim annem hayatını kaybetti. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için ben elimden gelen her şeyi, yargı olsun bütün süreçleri başlatacağım. Sadece bunlara dur denilmesini istiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Gereken neyse yapılsın istiyorum" dedi.

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Üsküdar'da facia! Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
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