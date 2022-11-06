Üsküdar’da gecekonduda başlayan yangın vakıf binasını yaktı

Üsküdar Selami Ali Mahallesi Katibim Aziz Bey Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gecekonduda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bir vakfa ait olan binaya sıçradı. Alevler iki binayı da sardı. Sokakların dar olması ve sağlı sollu yapılan parklar sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlandı.

BİNALAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaparken gecekondu ve vakıf binası kullanılmaz hale geldi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında iki bina da kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.