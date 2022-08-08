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Giriş Tarihi: 8.8.2022 09:49

Üsküdar’da İETT otobüsü elektrik panosu ve direğe çarptı

Üsküdar’da  İETT otobüsü, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

DHA
Üsküdar’da İETT otobüsü elektrik panosu ve direğe çarptı

Kaza, saat 06.15 sıralarında Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde duramayarak, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste kaza sırasında yolcu olmadığı öğrenildi.

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Üsküdar’da İETT otobüsü elektrik panosu ve direğe çarptı
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