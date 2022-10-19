Üsküdar’da ilginç görüntü: Kamyonet 4 katlı apartmana çarptı!

Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Çiçeğim Sokak'ta saat 12.30 sıralarında, Ali Edis idaresindeki 34 DBS 98 plakalı kamyonet, yokuştan inerken kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrol edemediği öğrenilen kamyonet, önce park halindeki 34 TFR 71 plakalı taksiye, daha sonra 4 katlı apartmanın giriş katındaki balkona çarptı. Kazada kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Diyarbek Özberaliev yaralanırken, sürücü yara almadan atlattı.
Üsküdar’da kayan kamyonet taksiye ve binaya çarparak durdu | Video
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arka kısmının asılı kaldığı görülen kamyonet, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.