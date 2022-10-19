Üsküdar’da ilginç görüntü: Kamyonet 4 katlı apartmana çarptı!

"EVİN SALLANDIĞINI HİSSETTİM"

Kazayla ilgili konuşan kamyonetin çarptığı binada oturan Muhammet Topal, "Kaza anında evin sallandığını hissettim. Yukarıdan gelen bir kamyon apartmana çarpmış. Daha önce de 3-4 kez burada kaza oldu" dedi.