Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da kalpler Gazze için sokağa döküldü
Giriş Tarihi: 17.12.2023 16:02 Son Güncelleme: 17.12.2023 16:18

Üsküdar’da kalpler Gazze için sokağa döküldü

Üsküdar’da bir araya gelen binlerce kişi, İsrail’in 72 gündür Gazze’de yürüttüğü soykırımı protesto etti. Eylemde konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Gazze halkının insanlardan dua, gösteri yapmaları ve boykot etmelerini istediğini söyledi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da kalpler Gazze için sokağa döküldü

İstanbul'da İHH öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımları protesto etmek ve Gazze halkına destek vermek amacıyla Üsküdar Fıstıkağacından Üsküdar Meydana yürüdü. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup sık sık, "Özgür Filistin, Katil İsrail" diye slogan attı. Grubun yürüyüşü sırasında güzergah boyunca yol trafiğe kapatıldı.

17 YILDIR AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

Üsküdar Meydanda konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, "72 gündür bombardıman devam ediyor Gazze yerle bir oldu. Gıdası, suyu ve ilacı tükeniyor. İsrail, Amerika, İngiltere, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Bunların İzliyoruz. 2008'den bugüne kadar Gazze, beşinci savaşını yaşıyor ve 17 senedir Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi durumundadır" dedi.

"DUA EDİN GÖSTERİ YAPIN BOYKOT EDİN DİYORLAR"

Gazze halkının insanlardan ve devletlerden istekleri olduğunu belirten Osman Atalay, "Gazze direnişinin bizden üç istekleri var; Bize dua edin Dua müminin silahıdır. İkincisi gösteri yapın üçüncüsü ise boykot edin İsrail mallarını tüketmemeye gayret edin diyorlar. Gazze'nin devletlerden istedikleri ise sadece şu arkadaşlar; hükümet ve iktidarlardan dünya devletlerinden, Mısır'dan, Ürdün'den Suudi Arabistan'dan istedikleri Mısır'ın Refah Kapısı'ndan Gazze'ye gıda, ilaç ve su girmesini kesintisiz sağlayın diyorlar" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar’da kalpler Gazze için sokağa döküldü
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