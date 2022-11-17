Üsküdar’da kontrolden çıkan İETT otobüsü direğe çarptı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiliye göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü elektrik direği ve refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi.