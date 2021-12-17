Üsküdar’da korku dolu anlar! Sesi duyan kendisini dışarı attı

Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü.

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.