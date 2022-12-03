Üsküdar’da korkutan yangın

Üsküdar'da Kirazlıtepe Mahallesi Cahide Sokak'ta, prefabrik ev üretimi yapan marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 katlı binanın altında bulunan iş yerinden çıkan dumanlar tüm binaya sararken, yangın binanın birinci katına da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı 6 katlı bina ve bitişiğinde bulunan 4 katlı bina itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından, olay yerinde ambulansta müdahale edildi.