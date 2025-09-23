Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında katledilmişti! 4 kişiye 24’er yıl hapis talebi! İkisi 18 yaşında...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 10 Eylül 2024'te işlenen vahşi cinayetin detayları ortaya çıktı. Kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Cinayetin, organize suç örgütleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı belirlendi.
CİNAYET TALİMATINI 'OSMAN' KODLU KİŞİ VERMİŞ...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, cinayetin talimatını "Osman" kod adlı Boran Deniz verdi. Deniz'in, gençleri lüks yaşam ve para vaadiyle kendi kurduğu "Haşhaşiler" isimli örgüte kattığı ve bu cinayeti de bu yeni yapılanma kapsamında planladığı kaydedildi. İddianamede, Boran Deniz'in "Azatlar" suç örgütü lideri Serhat Azat ile bağlantılı olduğu da belirtiliyor.
CİNAYETİ İŞLEYEN TETİKÇİ VE OLAYIN DETAYLARI
Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi için tetikçi olarak Şahin Şimşek'in görevlendirildiği ifade edildi. Olay günü cerrahi maskeyle motosikletiyle iş yerine gelen Temel'i vuran Şimşek, cinayetin ardından G.B.'nin yardımıyla kaçtı. Şüphelilerin cinayetten sonra otelde kıyafet değiştirip delilleri gizledikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda tetikçi Şahin Şimşek ve olayda yer alan diğer şüpheliler yakalandı. Ayrıca, tetikçinin aslında "Kazanlar" suç örgütü lideri Serkan Kazan olduğu belirlendi.
YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİLER VE ÖRGÜT YAPILANMASI
Cinayet davasının en dikkat çekici yönü ise, sanıkların yaşlarının küçük olması. 18 yaşından küçük olan B.K., M.E.D., M.T.D. ve Y.G. adlı sanıkların internet üzerinden veya tanıdıklar vasıtasıyla bu suça sürüklendikleri ortaya çıktı. İddianamede, bu gençlerin görev dağılımı yaparak cinayet planına dahil oldukları ve örgüt eylemine ortak oldukları vurgulandı.
SANIKLARDAN İKİSİ 18 YAŞINDA!
Adli Tıp raporuna göre, Kemal Çağlar Temel'in vücudunda 5 adet mermi girişi tespit edildi ve yaraların öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede, yaşı küçük 4 sanık hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ise 1 yıl 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına başlanacak.