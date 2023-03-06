Üsküdar’da lüks villa alev alev yandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan villa çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin merdiven aracı ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.