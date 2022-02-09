Üsküdar’da minibüs rampadaki ağaca çarptı; düşme ihtimaline karşı D-100 kapatıldı

İtfaiyenin kurtarıcı aracı minibüs çekerek kurtardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar oluştu. Minibüsün kurtarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayı gören bir kişi "Burası minibüs son durağı. Freni boşalmış, ağaca çarparak durabildi. Yaralı yok. İtfaiye yardımcı oluyor" diye konuştu.