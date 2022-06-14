Üsküdar’da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi: 25 kişi...

"BİRÇOK ARKADAŞIM HASTANEYE BAŞVURDU"



Yurtta kalan Ata Görkem "Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Bugün ben de gittim hastaneye. Pek bir şeyim kalmadı ama çok korktuk. Umarım böyle bir şey bir daha olmaz. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler." dedi.