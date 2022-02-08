Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.
Üsküdar’da patlama yaşanan bina, iş makineleriyle yıkıldı | Video
Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika: Üsküdar'da 4 katlı binada patlama! | Video
Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı beklemeye devam ettiği görüldü.