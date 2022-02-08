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Giriş Tarihi: 8.2.2022 08:41 Son Güncelleme: 8.2.2022 08:55

Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı

Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı

Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makinalarıyla yıkıldı.

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.

Üsküdar’da patlama yaşanan bina, iş makineleriyle yıkıldı | Video

Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Üsküdar'da 4 katlı binada patlama! | Video

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı beklemeye devam ettiği görüldü.

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Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı
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