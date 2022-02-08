Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı

Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.

Üsküdar’da patlama yaşanan bina, iş makineleriyle yıkıldı | Video

Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Üsküdar'da 4 katlı binada patlama! | Video

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı beklemeye devam ettiği görüldü.