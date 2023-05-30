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Giriş Tarihi: 30.5.2023 15:25

Üsküdar’da su dolu asansör boşluğunda korkunç ölüm

Üsküdar’da yapımı devam 7 katlı binanın su dolu asansör boşluğunda 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan ceset bulundu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da su dolu asansör boşluğunda korkunç ölüm

Olay, Üsküdar Bahçelievleer Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, öğle saatlerinde binanın su dolu asansör boşluğunda hareketsiz yapan bir kişinin olduğunu gören işçilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan yaşlı adamın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

GECE SAATLERİNDE DÜŞTÜĞÜ SANILIYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında 60 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cenazesi İstanbul Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın inşaat işçisi olmadığı belirtilirken kalacak yeri olmadığı için geceyi geçirmek üzere inşaata girdiği ve gece saatlerinde su dolu asansör boşluğuna düştüğü üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Üsküdar’da su dolu asansör boşluğunda korkunç ölüm
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