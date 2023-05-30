Üsküdar’da su dolu asansör boşluğunda korkunç ölüm

GECE SAATLERİNDE DÜŞTÜĞÜ SANILIYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında 60 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cenazesi İstanbul Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.