Üsküdar’da su dolu asansör boşluğunda korkunç ölüm

Olay, Üsküdar Bahçelievleer Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi.
İddiaya göre, öğle saatlerinde binanın su dolu asansör boşluğunda hareketsiz yapan bir kişinin olduğunu gören işçilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GECE SAATLERİNDE DÜŞTÜĞÜ SANILIYOR
Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında 60 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cenazesi İstanbul Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşlı adamın inşaat işçisi olmadığı belirtilirken kalacak yeri olmadığı için geceyi geçirmek üzere inşaata girdiği ve gece saatlerinde su dolu asansör boşluğuna düştüğü üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.